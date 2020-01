Smog w Krakowie. Nie wpuścił do domu strażników miejskich, więc stanie przed sądem

Strażnicy miejscy chcieli sprawdzić, czym mieszkaniec krakowskich Dębnik pali w piecu. Jednak mężczyzna nie wpuścił funkcjonariuszy do domu, dlatego też stanie przed sądem. Straż miejska informuje, że takich spraw w Krakowie jest niemal 150.

- Dziękuję, to wszystko, do widzenia - odpowiedział strażnikom, gdy ci poinformowali go o celu wizyty. Mężczyzna wrócił do auta i próbował wjechać do garażu.