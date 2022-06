Śniadanie jak z koszmaru. Skandaliczne posiłki w polskich szpitalach

"Jeśli nie zabije cię choroba, to zabije cię szpitalna dieta" - czytamy w innym komentarzu. "Ludzie chorzy potrzebują porządnego posiłku, a nie czegoś takiego. Skąd mają nabierać sił, jak z tego to nawet palec nie drgnie?" - pisze kolejna osoba. Użytkownicy dołączają też własne zdjęcia posiłków ze swoich pobytów w szpitalach. Zazwyczaj są one równie skromne, co w przypadku gliwickiej placówki: biały chleb z masłem i kilkoma plastrami wędliny, a nawet chleb z masłem i... bułką.