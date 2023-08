Sok z malin na zimę drogi jak nigdy. Ceny owoców nie chcą odpuścić

Jak podaje serwis, na podwarszawskim rynku hurtowym Bronisze za kilogram malin trzeba zapłacić od 28 do 35 zł. Drogo jest również na Giełdzie Kaliskiej. W tym miejscu ceny wahają się w granicach 24-28 zł za kg. Na łódzkim rynku hurtowym "Zjazdowa" maliny sprzedawane są za 25-36 zł, a na wrocławskim "Targpiaście" 4-kilogramowy platon malin kosztuje 100-160 zł. Z kolei na "WGRO" w Poznaniu cena to 8-9 zł za 250g, czyli 32-36 zł za kilogram. Z hurtowni maliny trafiają do sklepów, a te narzucają swoje marże, w efekcie musimy więc zapłacić jeszcze więcej.