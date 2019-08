Sól do zmywarki to przepłacona sól kuchenna?

Zastanawialiście się kiedyś, czym różni się sól do zmywarki od zwykłej soli stosowanej w kuchni? Jakieś różnice przecież muszą być, skoro ta pierwsza jest kilka razy droższa od drugiej. Okazuje się, że jest to dyskusyjne.

Sól do zmywarki potrafi być kilkukrotnie droższa od tej kuchennej (Archiwum prywatne, Fot: flickr.com / Joanna Bourne / CC BY 2.0)

Po co w ogóle stosować sól w zmywarce? Jej głównym zadaniem jest zmiękczanie wody, co zapobiega osadzaniu się kamienia na poszczególnych częściach (czyli wydłuża żywotność urządzenia) i powstawaniu nieestetycznego osadu na naczyniach. Jednak sama w sobie nie ma właściwości zmiękczających, tylko wspomagające ten proces.

Jeżeli do mycia używamy wielofunkcyjnych kapsułek, teoretycznie nie musimy używać dodatkowych produktów. Zwłaszcza że większość nowoczesnych zmywarek wyposażona jest w w specjalny filtr – wymieniacz jonowy – który bardzo dobrze radzi sobie ze zmiękczaniem wody. Jednak jeżeli chcemy wydłużyć żywotność urządzenia lub mamy bardzo twardą wodę, warto jest stosować specjalną sól do zmywarek. A przynajmniej tak przekonują nas ich producenci.

Jeśli macie zmywarkę, z dużą dozą prawdopodobieństwa zetknęliście się z tym produktem. Tylko czy kiedykolwiek spojrzeliście na jego skład? Niemal wszędzie jest jak byk: chlorek sodu. NaCl. Czyli dokładnie to, co zobaczymy w składzie soli używanej kuchni. Zadałam sobie pytanie - czy ten sam produkt, który jest w solniczce, nadaje się do zmywarki? Różnica w cenie jest warta świeczki.

Skonsultowałam się w tym temacie ze specjalistką - doktorem nauk chemicznych, Moniką Aksamit-Koperską. Dowiedziałam się dzięki niej, że tak, sól do zmywarki to w głównej mierze dobrze znany nam chlorek sodu. Jak mi wyjaśniła, główną różnicą jest gruboziarnistość i czystość chemiczna soli do zmywarki. Dzięki temu, że ziarna są większe, wolniej się też rozpuszczają, co powoduje, że stężenie chlorku sodu jest w miarę stałe przez cały program mycia. Oczywiście, zdarzają się produkty sypkie, ale wtedy mają najpewniej chemiczny dodatek powodujący wolniejsze rozpuszczanie się

Jak mówi dr Aksamit-Koperska, liczy się też wysoka czystość chemiczna - dodatek jodu, innych pierwiastków lub przeciwzbrylacza może potencjalnie uszkodzić zmywarkę. To, czego potrzebuje nasz organizm, niekoniecznie potrzebuje nasz sprzęt AGD. Zapytałam wtedy - a co jeżeli znajdziemy sól spożywczą pozbawioną tych dodatków (np. warzoną, czyli pozbawioną większości mikroelementów w procesie produkcji) i jednocześnie gruboziarnistą (lub w innej formie, która fizycznie spowalnia rozpuszczanie)? - Wtedy można użyć takiej soli do zmywarki - powiedziała dr Aksamit-Koperska.

Próbowałam skontaktować się w tej sprawie z wiodącymi producentami soli do zmywarek. Niestety, nie udało mi się uzyskać żadnego komentarza.

Czyżby ta sama sól w solniczce była w soli do zmywarki?

Szkoda, bo ceny obu produktów potrafią różnić się diametralnie. O jakiej różnicy w cenie mówimy? Sól warzona kosztuje ok. 1,50-1,70 zł/kg. Sól do zmywarki - 5-6 zł/kg. Czyli za tę samą sól, ale w większych granulkach zapłacimy 300-400 proc. więcej.

To trochę tak, jak gdyby tę samą benzynę, która znajduje się w dystrybutorze na stacji paliw, sprzedawać w 10-litrowych kanistrach. Tylko kazać sobie płacić nie 5 zł/l, a 20 zł/l.

Na wszystkich stronach producentów zmywarek i produktów do nich możemy przeczytać, że nie powinno się stosować zwykłej soli kuchennej zamiast tej specjalnej do zmywarki. Ale czy czasem to nie jest tak, że to po prostu jest w interesie koncernów, żebyśmy wydawali kilka razy więcej pieniędzy na ten sam produkt w innym opakowaniu i lekko zmienionej formie?

Znam parę osób używających niejodowanej soli warzonej do zmywarki zamiast tej specjalnej i nie zauważyły one żadnej różnicy w działaniu zmywarki czy czystości naczyń. Może to wszystko ma na celu po prostu namówienie nas na płacenie więcej za ten sam produkt?