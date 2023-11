Spór o hotel w Poznaniu. Poseł grzmi: Poznań to nie Mielno

Miejscy urzędnicy są zdania, że nie mieli innego wyboru, niż wydać zgodę. Radni nie są przekonani co do tej argumentacji. Inwestorem, który chce wybudować hotel, jest MALTASKI. Posiada nad jeziorem całoroczny stok narciarski i teren między stokiem a jeziorem. Obiekt, według zapowiedzi, ma należeć do szwajcarskiej sieci Mövenpick. Inwestor hotelu zapowiadał, że będzie miał on ok. 160 pokojów. Spółka po raz pierwszy wystąpiła o pozwolenie w 2021 roku – wskazuje "Wyborcza Poznań".