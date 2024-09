Spór o pieniądze w Olsztynie. Czekają na podwyżki od dziewięciu miesięcy

- Zapewniliśmy, że wszyscy dostaną co najmniej 750 zł do wynagrodzenia zasadniczego plus 20 proc. premii oraz wysługę lat. Na to była zgoda rektora. Dodatkowo prowadzone są rozmowy w sprawie nowego regulaminu wynagradzania opartego na wartościowaniu stanowisk pracy – mówi WP Finanse przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego na UWM Jacek Michalak.