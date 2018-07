Spoty kurortów kontra rzeczywistość. Turyści spodziewają się pięknych plaż, a dostają sinice

Piękne, czyste plaże, które zachęcają do kąpieli i wypoczynku. To wersja ze spotów kurortów i miast kojarzących się z wypoczynkiem. Rzeczywistość bywa jednak inna - na plażach czekają czerwone flagi i groźne sinice. W ramach akcji #WPnaLato pytamy, czy skuszeni przez filmy urlopowicze powinni się czuć zawiedzeni.

Piękne plaże - to na spocie. Plaże z sinicami - to już rzeczywistość nad Bałtykiem (zdjęcie Użytkownika dziejesie.wp.pl, Fot: Krzysztof Pałaszyński)

"W powietrzu unosi się zapach wolności i morza. I czegoś jeszcze, ale żeby to poczuć, to trzeba tu być". Widzimy kobiety biegające przy plaży, robiące akrobacje i pstrykające zdjęcia fokom. To spot promocyjny Gdańska z 2017 roku przygotowany w ramach kampanii Week Ends in Gdańsk. Doczekał się zagranicznych wersji i był promowany nawet na portalu słynnego serwisu turystycznego Lonely Planet.

Sinice? "Na to jesteśmy bezradni"

Co widział na plaży turysta, który przez filmik skusił się na wizytę w Gdańsku? Uniemożliwiające wypoczynek przy wodzie sinice. W samym tylko Gdańsku doprowadziły one pod koniec lipca do zamknięcia ośmiu kąpielisk przy Bałtyku.

Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzeczniczka prezydenta Gdańska, przyznaje, że miasto jest bezsilne wobec problemu na plażach. Ale, jak podkreśla spoty nie tylko zachęcają do wizyty na plaży, ale do zobaczenia całego Gdańska. A ten ma przecież wiele innych atrakcji.

- Wobec plaży jest zawsze alternatywa, są świetne atrakcje kulturalne i zabytki - mówi WP Skorupka-Kaczmarek. Podkreśla też, że choć sinice są problemem, który powtarza się co sezon, to nie warto go wyolbrzymiać. - To dotyczy zwykle kilku dni w roku. W tym roku jest wyjątkowo ciepło, więc i problem jest nieco większy. Ale my promujemy wizyty w Gdańsku nie tylko podczas sezonu. Jest co robić przez cały rok. Poza tym sam sezon wakacyjny z roku na rok się wydłuża - zaznacza.

- Póki co na sinice żadnego panaceum nie znaleziono. Możemy mieć więc tylko nadzieję, że szybko znikną - dodaje.

Gdańsk nie jest jedynym miastem, który promuje swoje plaże i ma problem z sinicami. Swoje oficjalne spoty ma i Gdynia czy Kołobrzeg. Jednak zdaniem biura prasowego Gdyni, filmiki, pokazując plaże, mają promować miasto znacznie szerzej niż tylko wśród turystów. - Plaża jest tylko ułamkiem, elementem tych spotów. Promujemy w nich również inwestowanie w mieście czy atrakcje kulturalne - mówi WP Agnieszka Janowicz z gdyńskiego Urzędu Miasta.

- Promujemy plażę, ale tylko przy okazji - wyjaśnia Janowicz. I dodaje, że z sinicami udaje się jednak walczyć. - Właśnie ogłosiliśmy, że w Babich Dołach już się można kąpać - mówi.

Czy od nieudanego urlopu można się ubezpieczyć?

Rzeczywistość ze spotów reklamowych a rzeczywistość z kurtorów to więc dwa różne światy. Odmienne mogą też być foldery reklamowe hoteli od realiów na miejscu. Skoro to takie częste, to czy od nieudanego urlopu można się ubezpieczyć? Na przykład w styuacji gdy skuszeni filmem promocyjnym jedziemy do Gdańska, ale tam kąpiele są niemożliwe, bo na plaży są sinice?

Zapytaliśmy w największych firmach ubezpieczeniowych, czy są takie oferty. Jednak odpowiedzi były negatywne. Specjalista z grupy ubezpieczeniowej MAK wyjaśniła nam dlaczego.

- Z zasady ubezpieczyciele działają na zasadzie szacunku ryzyka. Można oszacować, ile jest warty samochód i jakie jest ryzyko, że coś się z nim stanie. A jak oszacować ryzyko w przypadku zadowolenia czy niezadowolenia z urlopu? To przecież niepoliczalne i niemierzalne. Dlatego takie ubezpieczenie nie byłoby raczej rentowne dla firm z tego sektora - wyjaśnia Zuzanna Zakrzewska. W Polsce nie spotkała się z pomysłami na wprowadzenie takich rozwiązań.

- Ale kto wie, może gdzieś w Dubaju coś takiego funkcjonuje - dodaje.