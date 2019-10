Sprawa Banasia pokazuje, że dożywotnia renta się nie opłaca. Lepiej sprzedać nieruchomość

Mieszkanie dużo bardziej opłaca się sprzedać niż oddać za rentę. Polacy, mimo że oddają nieruchomości za bezcen, coraz częściej korzystają jednak z rozwiązania w formie dożywotniej renty w zamian za nieruchomość.

Pomysł przekazania mieszkania w zamian za dożywotnie wypłacanie świadczenia to rozwiązanie, po które najczęściej sięgają samotni, bezdzietni seniorzy. "Rzeczpospolita" ujawniła szczegóły umowy Banasia i Stachowskiego - szef NIK przejął nieruchomości wycenione na 150 tys. zł za 500 zł comiesięcznego, dożywotniego świadczenia. Dla samotnych seniorów przy bardzo niskich emeryturach i takie 500 zł może okazać się bardzo kuszące, co bardziej obrotni, jak szef NIK Marian Banaś, tylko na tym korzystają.

Renty różnicuje też wartość mieszkania. Na przykład w Katowicach średnio za mieszkanie o pow. 50 mkw. zapłacić trzeba 226 tys. zł, dlatego 70-letnia kobieta zawierająca umowę o dożywotnią rentę może liczyć na 580 zł, jej rówieśnik na 730 zł miesięcznie. To sprawia, że dostaną połowę wartości mieszkania. Gdyby sprzedali je samemu i do końca życia wypłacali sobie comiesięczne świadczenie z tej kwoty, wyszłoby blisko 1460 zł dla mężczyzny oraz 1045 dla kobiety.

"Fakt" porównał jeszcze inne mieszkania. Na przykład 50-metrowe mieszkanie w Bydgoszczy to już koszt ok. 246 tys. zł, więc mężczyzna przechodząc na dożywotnią rentę mógłby liczyć na niespełna 800 zł miesięcznie, kobieta - 630 zł. To znowu połowa wartości nieruchomości. Jasno wynika, że dużo bardziej opłaca się po prostu sprzedać nieruchomość i z tych pieniędzy utrzymywać się do końca życia. Innym pomysłem jest to, by za te pieniądze kupić dwa mniejsze mieszkania, w jednym zamieszkać, drugie wynajmować.