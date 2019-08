Emerytka z Warszawy pokazała odcinek emerytury. Szokująca historia

Nie ma dzieci, męża i pieniędzy na jedzenie. Ma niską emeryturę, ale na dodatkową pomoc od państwa nie może liczyć, bo jej emerytura... jest za wysoka. Absurd. Niestety to prawdziwa historia, która chwyta za serce i przeraża.

- Warszawa, parking galerii Mokotów. 19 sierpień 2019, południe. Zaparkowałam auto na parkingu podziemnym kiedy podeszła do mnie zapłakana emerytka - Pani Elżbieta jak się okazało. Poprosiła mnie o jedzenie ponieważ nie stać jej na to by sama je kupić – pisze na Facebooku jedna z mieszkanek Warszawy.