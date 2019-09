Jak szef NIK wszedł w posiadanie kamienicy. Umowy dożywocia są w Polsce coraz popularniejsze

Prezes NIK Marian Banaś twierdzi, że słynną już krakowską kamienicę dostał od żołnierza AK. W sieci zawrzało. Szybko pojawiły się skojarzenia z o. Rydzykiem, który miał dostać limuzynę od bezdomnego. Warto jednak zauważyć, że wyjaśnienia Banasia są bardziej prawdopodobne.

Były minister finansów i nowy szef Najwyższej Izby Kontroli ma bardzo poważny problem. Śledztwo dziennikarzy Superwizjera TVN wykazało związki tego polityka z tzw. gangiem sutenerów. W kamienicy na krakowskim Podgórzu, która należała do Mariana Banasia, miał działać wynajem pokoi na godziny. "Hotel na godziny” miał ponadto pracować nie tylko na rzecz obecnego prezesa NIK Mariana Banasia, ale również jego syna Jakuba.

W związku z wybuchem afery szef NIK zapowiedział, że do czasu, aż CBA zakończy kontrolę jego oświadczenia majątkowego, zawiesi swoją działalność publiczną. Złoży wniosek do marszałka Sejmu o urlop bezpłatny. Jednocześnie odpierał zarzuty.

Zapewniał, że nie kontrolował tej podejrzanej działalności, bo był zajęty pracą w Warszawie. Wyjaśnił również, że przed miesiącem kamienica została sprzedana i sprawa jest zamknięta. Ciągle jednak w całej sprawie więcej jest pytań niż odpowiedzi. Jedno z nich dotyczy między innymi tego dlaczego polityk, który od 19 lat był właścicielem kamienicy, tylko raz wpisał nieruchomość do oświadczenia majątkowego.

Kamienica od żołnierza AK

Przypomnijmy, duchowny podczas programu w TV Trwam w 2016 roku , tak wyjaśniał pochodzenie dwóch samochodów należących do fundacji Lux Veritatis. - Akurat ten samochód, nie wiecie tego, dostaliśmy od bezdomnego. Pan Stanisław z Warszawy przyjechał i dał nam dwa samochody. Dwa volkswageny. Drugi taki czerwony - mówił Rydzyk.

O ile jednak prezent w postaci dwóch samochodów od bezdomnego budzi potężne wątpliwości, to warto wiedzieć, że umowy dożywocia stają się w Polsce z roku na rok coraz bardziej popularne. Z danych resortu sprawiedliwości wynika, że tylko w 2018 r. podpisano ponad 11 tys. nowych umów o dożywocie. Z kolei w 2017 r. było to ok. 10 tys. W sumie w ciągu ostatnich 28 lat Polacy podpisali łącznie ponad 143 tys. takich umów.