Sprzedał wojsku wadliwe obuwie. Dozór policji i zakaz opuszczania kraju dla producenta

Marek D. - według prokuratury - miał wprowadzić wojskowych "w błąd co do jakości dostarczanych do Sił Zbrojnych RP trzewików wojskowych i zastąpienie określoną w specyfikacji produktu włókninę o odpowiedniej jakości, tańszym odpowiednikiem nie spełniającym określonych wymagań i właściwości hydrofilowych" – czytamy w komunikacie prokuratury.