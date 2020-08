Odwiedziliśmy największy "wojskowy market" w Polsce. "Po czołg potrafi przyjść zwykły Kowalski"

Łuska od moździerza za 9 zł, mundur sił powietrznych za nieco ponad 20 zł albo... czołg za 250 tys. zł. Takie rzeczy można dostać w "wojskowym markecie" pod Koszalinem. Jak słyszymy, coraz więcej zwykłych Polaków marzy o wojskowych pojazdach w ogródku.

"To największe tego typu miejsce w Polsce" - zachęcają banery w zachodniopomorskich kurortach. Reklamują market Bastion w Nowych Bielicach niedaleko Koszalina. Z reklam wynika, że można tam dostać wszystko, co wojskowe - od skarpetek dla szeregowych po czołgi i armaty. Postanawiam się tam wybrać.

Na market składa się wielki namiot, duży sklep w magazynowym budynku oraz parking. Najpierw wchodzę do namiotu. Tam są produkty w cenach "wyprzedażowych". Na przykład hełm Milicji Obywatelskiej za 55 zł ("to tylko replika" - słyszymy od sprzedawcy), są maski gazowe za 2 zł, łuski od moździerzy, mundury wszelkiego typu czy nawet stare silniki do pojazdów wojskowych.

W magazynowym budynku sprzedawany jest droższy sprzęt - na przykład wojskowy dalmierz za niecałe 2 tys. zł. Najbardziej ciekawi mnie jednak parking. Jak się domyślam, to tam mają na mnie czekać te wszystkie czołgi czy amfibie.

WP W markecie można dostać wszystko, co wojskowe - od hełmów po czołgi

Debrzno. Jedno z największych opuszczonych lotnisk w Polsce

Zamiast tego, czeka mnie jednak rozczarowanie - na miejscu jest raptem kilka pojazdów. Jeden naprawdę robi wrażenie - to radziecki czołg podstawowy T-55. Jest jeszcze jedna wojskowa terenówka, dwie armaty i sowiecki, ciężarowy Ural - i to wszystko. - To ten największy wojskowy market w kraju? - pytam obsługę. Ta wyjaśnia, że żeby zobaczyć wszystkie pojazdy, potrzebna będzie kilkunastominutowa podróż do Koszalina.

WP Pod Koszalinem można kupić radziecką ciężarówkę z radarami

Tam Bastion ma swój magazyn. Wyruszam więc w krótką podróż. I faktycznie - umieszczone w przemysłowej dzielnicy Koszalina zbiory "marketu" robią wrażenie. A dokładniej - dość postapokaliptyczne wrażenie.

Czołg dla Kowalskiego

Są rzędy wojskowych Starów czy radzieckich Urali. Pomiędzy nimi stare opony, łuski czy części do pojazdów. Gdzieniegdzie można też znaleźć armaty i stare wyrzutnie rakiet. Są nawet zdezelowane karetki wojskowe czy wozy strażackie.

WP Dominują wojskowe ciężarówki - Stary czy Urale

Ile trzeba zapłacić, by się stać właścicielem jednego z takich pojazdów? Od sprzedawców dowiaduję się, że na przykład kiedyś znalazł się chętny na czołg za 250 tys. zł. Armaty są tańsze - jedną można dostać za niecałe 10 tys. zł.

Potężne, sowieckie ciężarówki, spalające po kilkadziesiąt litrów paliwa na 100 kilometrów, kosztują z kolei od 20 do 30 tys. zł.

Kto się decyduje na takie zakupy? Od przedstawicieli marketu dowiaduję się, że często są to kolekcjonerzy czy miłośnicy militariów - zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Kupują też firmy eventowe czy restauracje, które chcą wojskowym pojazdem zachęcić klientów do wizyty.

WP Można kupić nawet stare wyrzutnie rakietowe

Słyszę jednak, że coraz częściej pojazdy militarne kupują "zwykli Kowalscy". - Pracują na przykład w biurach, firmach i marzą całe życie, żeby postawić sobie czołg w ogródku - opowiadają sprzedawcy.

Czy to legalne? Słyszę, że jak najbardziej - o ile taki pojazd nie ma właściwości bojowych. Jeśli ma, potrzebne są specjalne pozwolenia. Sprzedawcy w Bastionie deklarują, że podchodzą do wszystkiego bardzo poważnie i na wszystko mają odpowiednie certyfikaty. Zapewniają też, że nikt nie wyjedzie stamtąd ze sprzętem, który może spowodować zagrożenie.

A co na to polskie przepisy? Mówią, że nie trzeba mieć żadnych koncesji, by nabywać "broń palną oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, które są pozbawione trwale i nieodwracalnie bojowych cech użytkowych".

WP Magazyn "marketu" zlokalizowany jest w przemysłowej części Koszalina

A czemu sam magazyn sprzętu wygląda tak specyficznie? I na to otrzymuję odpowiedź - Bastion opiera się coraz bardziej na sprzedaży internetowej. Pojazd czy armatę można zamówić przez internet, więc sprzęt może czekać na przyszłych nabywców w bardziej ustronnym miejscu.

O tym, że coraz więcej Polaków sięga po militaria, przekonują zresztą również przedstawiciele innych organizacji. Coraz większe zainteresowanie jest na przykład aukcjami Agencji Mienia Wojskowego, która sprzedaje sprzęt wycofywany z polskiej armii. - Jeśli chodzi o nasz sklep internetowy, to popularność ciągle rośnie. Jeśli chodzi o nasze licytacje, na przykład pojazdów wojskowych, to oczywiście był pewien przestój spowodowany COVID-19. Ale teraz znów notujemy bardzo duże zainteresowanie - mówi nam Małgorzata Weber, rzeczniczka AMW.