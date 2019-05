Starania o niemiecki paszport. Polacy w czołówce

Wśród obcokrajowców ubiegających się o niemieckie obywatelstwo Polacy pozostają w czołówce.

O naturalizację ubiega się więcej kobiet (53,6 proc), osób stanu wolnego (ok. 55 proc.), o średniej wieku wynoszącej 34,8 lat. Przeciętny cudzoziemiec, który występuje o niemieckie obywatelstwo, mieszka już w Niemczech od ok. 17,3 lat.

Dane statystyczne wskazują także na znaczny spadek liczby Brytyjczyków ubiegających się o paszport RFN. Od 2016 roku mieszkańcy Wysp występowali licznie o naturalizację w Niemczech, co prawdopopodobnie było efektem brexitu.

W ubiegłym roku ich liczba spadła z 7500 do 6600. W latach 2016-2018 niemiecki paszport otrzymało ok. 17 tys. Brytyjczyków – dwa razy tyle co w latach 200-2015.