Staruszka zemdlała na przystanku. Wzruszający list z podziękowaniem za pomoc

Emerytka podzieliła się swoją historią z "Gazetą Wrocławską". Do sytuacji doszło 17 lipca bieżącego roku, we wsi Stradomia Wierzchnia. Oczekując na autobus, kobieta straciła przytomność. Z pomocą ruszyła dwójka młodych ludzi. Bez wahania przystąpili do udzielenia pierwszej pomocy, a także czekali do przyjazdu służb ratunkowych.