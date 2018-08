Stok narciarski, aquapark, pole golfowe, przystań jachtowa. "Z tego hotelu można w ogóle nie wychodzić"

Krytykowany i uwielbiany. Hotel Gołębiewski, symbol luksusu lat 90., wciąż przyciąga tłumy, a zarezerwowanie w nim noclegu w środku lata graniczy z cudem. W ramach #WPnaLato sprawdziliśmy, co mówi się o nim w Mikołajkach. I już wiemy: największy żal mają żeglarze.

- Hotel jest faktycznie ogromny. Pokoje, jak na hotelowe standardy, są gigantyczne. Wielki korytarz, duża przestrzeń, baseny. Wszystkiego jest tu więcej niż gdzie indziej - mówi Małgorzata, mama dwójki dzieci, która spędza wczasy w Gołębiewskim. - Mnie tam się podoba, ale jak ktoś szuka ciszy i spokoju, to go tutaj nie znajdzie.

- Jeśli hotel ma obsługiwać określoną liczbę turystów, to musi być duży. Nie jest to żadna megalomania ani kompleks, po prostu tych gości trzeba gdzieś pomieścić, muszą się czuć komfortowo, mieć miejsce na basenach czy klubie - mówi Mariola Sierocka. - Naszym gościom się to podoba, ale są też turyści, którzy wolą pojechać na ciche agrowczasy czy zaszyć się gdzieś w lesie. Co kto lubi.