Stowarzyszenie Agenta Tomka straciło domy na Warmii i Mazurach

Stowarzyszenie Helper prowadzone przez byłego posła PiS straciło wszystkie placówki opiekuńcze, które prowadziło na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Jednym z powodów było wstrzymanie dotacji przez wojewodę.

Od 2010 roku Helper otrzymał kilkadziesiąt milionów złotych. Powodem wstrzymania dotacji były wątpliwości kontrolerów urzędu wojewódzkiego, co do 2 mln zł wydanych przez stowarzyszenie. Część placówek mogło zachować dofinansowania, jednak Kaczmarek nie chciał podpisać aneksu do obowiązującej umowy.