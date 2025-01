Płacą 15 tys. zł miesięcznie, praca od ręki. Wystarczy mieć rok stażu

Urząd Pracy w Gdańsku udostępnił ofertę dotyczącą zatrudnienia na stanowisku szlifierza metali. Pracownik będzie mógł liczy na pensję nawet do 15 tys. zł brutto miesięcznie plus premie. Wymagane wykształcenie to ukończenie szkoły zawodowej i rok stażu pracy w zawodzie.