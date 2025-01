Warszawa szuka kontrolerów. Wymagany komunikatywny rosyjski

Warszawa poszukuje kontrolerów biletów do pracy w Dziale Kontroli Biletów ZTM. Od kandydatów wymagane jest wykształcenie średnie, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego oraz dyspozycyjność, ponieważ praca odbywa się w systemie zmianowym. Niezbędna jest także umiejętność radzenia sobie ze stresem.

O stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie osoby bez polskiego obywatelstwa. W przypadku tych ostatnich wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem . Kandydaci muszą być niekarani za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.

Dodatkowymi atutami są znajomość układu komunikacyjnego Warszawy oraz przepisów regulujących funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego, a także odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Poszukiwane są osoby sumienne, samodzielne, odpowiedzialne, dokładne, systematyczne i komunikatywne, potrafiące pracować w zespole. Ważna jest również gotowość do podnoszenia kwalifikacji, dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Co oferuje warszawski ZTM? W ogłoszeniu czytamy, że na kontrolerów czeka stabilne zatrudnienie, dodatek stażowy, roczne dodatkowe wynagrodzenie oraz pracę zgodnie z ustalonym grafikiem. Pracownicy mogą liczyć na możliwość rozwoju zawodowego, pakiet świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki i opiekę medyczną, a także możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.