Straciła 100 tys. zł. Została oszukana metodą "na policjanta"

77-latka straciła oszczędności życia. Oszukali ją mężczyźni podający się za syna kobiety i policjanta.

Oszuści zadzwonili do starszej kobiety na telefon stacjonarny. Pierwszy z nich podał się za jej syna i poinformował, że spowodował wypadek, w którym zginęła kobieta - informuje małopolska policja .

Słuchawkę przejął drugi mężczyzna, który przedstawił się jako policjant. Powiedział, że sprawa jest bardzo pilna i jeżeli starsza Pani nie wpłaci 180 tysięcy złotych, to syn pójdzie do więzienia.

Jak poinformowała policja, nie był to tego dnia jedyny telefon oszustów do innych mieszkańców. Policja potwierdziła co najmniej jeden taki przypadek. Tym razem jednak starsza pani od razu zorientowała się, że dzwonią przestępcy i nie została oszukana.