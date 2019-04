Strajk nauczycieli. Firmy proponują rodzicom rozwiązania: półkolonie strajkowe za 100 zł, niania za 240

Biznes nie znosi próżni, firmy szybko zareagowały na strajk nauczycieli. Rodzice, którzy nie chcą czekać na oficjalne decyzje szkół, mogą kupić sobie "święty spokój" i na czas protestu zostawić dzieci na "półkoloniach strajkowych". W gotowości są też nianie.

Przykładem może być warszawska agencja niań Nany Bell. - Od czasu ogłoszenia strajku mamy mniej więcej od trzech do czterech razy więcej zapytań o krótkoterminowy wynajem opiekunek - przyznaje w rozmowie z money.pl Basia Karkoszka, właścicielka firmy.

Szefowa Nany Bell podkreśla przy tym, że strajk nauczycieli mocno zmienia jej biznes. - Do tej pory często z wynajmu niań na godziny korzystały osoby, które chciały na przykład pójść do fryzjera na trzy czy cztery godziny. Ale teraz jest zupełnie inaczej - mówi nam Basia Karkoszka.

A co jeśli niani nie uda się wynająć?

Im bliżej spodziewanego strajku, tym więcej pojawia się pomysłów. Na przykład sala zabaw Fikołki z Pruszkowa zaprasza na specjalne "półkolonie strajkowe". Dzieci mają mieć zapewniony czas od godziny 8 do 18, a dzień opieki będzie kosztował rodzica 100 zł. Na razie półkolonie są przewidziane na termin od 8 do 12 kwietnia, ale niewykluczone, że pojawi się kolejna "edycja". Wszystko zależy od tego, ile strajk nauczycieli ostatecznie potrwa.

Ilu rodziców zdecydowało się już na kolonie? - Póki co trwają zapisy - słyszymy tylko w Fikołkach.

Teoretycznie z wynajęciem niani czy opiekunki problemu być nie powinno - internet pełen jest ofert. W serwisie Niania.pl tylko w samej Warszawie ogłasza się ponad 46 tys. opiekunek i opiekunów. Czy to znaczy, że rodzice mogą odetchnąć z ulgą i zawsze ktoś się znajdzie do opieki nad dzieckiem ?

Pani Agata, opiekunka z Warszawy, tłumaczy nam, że niekoniecznie. Bo niania to dziś coraz częściej praca na pełen etat. Jeśli więc rodzic chce wynająć opiekunkę jednorazowo, na przykład na tydzień, może mieć problem.

To samo słyszymy w warszawskiej Agencji Dudek, która rekrutuje opiekunki i gosposie. - Coraz rzadziej spotyka się opiekunki pracujące dorywczo. Dlatego wielu rodziców bierze wolne na czas strajku, niektórzy angażują rodziny - babcie czy ciocie - słyszymy w firmie.

- Tam działa taki punkt day-care dla dzieci. Jak ktoś nie ma gdzie zostawić dziecka, może wybrać to miejsce. Dziecko będzie przez cały czas pod opieką profesjonalnej niani. Zwykle rodzice wykorzystują to w jakichś pilnych sprawach, na przykład w czasie nagłej wizyty u lekarza czy choroby. Teraz już jednak wiemy, że rodzice skorzystają z punktu podczas strajku - opowiada nam osoba odpowiedzialna za prowadzenie day-care w firmie.

A psychologowie radzą: nieważne, gdzie będzie dziecko podczas strajku, ważne, by wytłumaczyć mu, co się dzieje. - Należy powiedzieć dziecku, pod czyją opieką będzie podczas strajku i zaproponować różne formy spędzenia wolnego czasu w tym dniu, aby zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa. Nie należy przelewać na dziecko swoich emocji związanych ze strajkiem, a raczej skupić się na tym, co myśli i czuje pociecha w związku z tematem strajku - mówi money.pl Monika Perkowska, psycholog i ambasadorka serwisu Niania.pl.