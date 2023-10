Strajku nie będzie. Jest porozumienie ws. podwyżek na kolei

Przedstawiciele większości województw zaaprobowali to rozwiązanie (udziały w Polregio ma Agencja Rozwoju Przemysłu i samorządy poszczególnych województw, dlatego ich przedstawiciele zabierali głos). "Niestety decyzją dwóch z nich (woj. warmińsko-mazurskie i województwo zachodniopomorskie) Zarząd Spółki nie będzie mógł rozliczyć w umowie dodatkowych kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń. To oznacza, że aż 1042 osoby z dwóch Zakładów zostały wykluczone z akcji podwyżkowej. Ze względu na odmowę dwóch Organizatorów Strona Społeczna jest uprawniona do przeprowadzenia bezterminowego strajku z zatrzymaniem pociągów włącznie" - tłumaczyło Polregio w komunikacie z 25 września.