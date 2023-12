Straż miejska i policja w markecie. Stoisko bez żadnej opieki

Straż miejska wezwała policję

Po przybyciu na miejsce, patrol straży miejskiej potwierdził prawdziwość zgłoszenia. Na terenie sklepu zlokalizowane były stoiska, na których wystawione były fajerwerki. Co niepokojące, nie było przy nich żadnego pracownika, który mógłby nadzorować sprzedaż czy zabezpieczać produkty. To oznaczało, że do fajerwerków mógł sięgnąć każdy, włączając w to osoby niepełnoletnie, co stanowi poważne naruszenie obowiązujących przepisów.