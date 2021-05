Sunday Polska przedstawia korzyści z energii słonecznej w ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej

Dwóch na trzech właścicieli domów planuje montaż fotowoltaiki w ciągu najbliższych trzech lat. To dobry znak, pokazujący, że popularność energii ze słońca rośnie. Dlatego Sunday wspólnie z Tomaszem Karolakiem przekonuje, że energia słoneczna jest dostępna dla każdego i warto o tym wiedzieć przed startem trzeciej edycji Programu „Mój Prąd”, który według zapowiedzi rządu ma nastąpić już w lipcu tego roku. Dla prosumentów stanowi to doskonałą zachętę do inwestowania w czystą energię ze słońca.