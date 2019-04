Susza i wiatr niszczą uprawy. "Wywiało ziemniaki, zniszczyło 100 hektarów buraka"

Susza pojawiła się w tym roku wyjątkowo wcześnie - już w kwietniu. W połączeniu z gwałtownymi wiatrami, zniszczyła wiele upraw w zachodniej Polsce. - Właśnie przyjechał znajomy. Wywiało mu 100-hektarową uprawę buraka - słyszymy od rolnika z okolic Kruszwicy.

Rozmawiamy z rolnikiem, który wysłał zdjęcie. Tłumaczy, że pochodzi z okolic Kruszwicy w województwie kujawsko-pomorskim. Przekonuje nas, że straty są gigantyczne. - Same sadzonki kosztują 6 tysięcy za hektar. Do tego dochodzi nawóz, koszt robocizny... Naprawdę wielkie pieniądze - mówi. Zaznacza, że wskutek ostatnich susz i wiatrów ucierpieli nie tylko hodowcy ziemniaków - Przyjechał do mnie właśnie znajomy, też z okolic Kruszwicy. Wywiało mu właśnie 100 hektarów uprawy buraka - mówi.

Kołodziejczak przekonuje, że ubezpieczenie nie zawsze chroni rolników w takich sytuacjach. Jego zdaniem firmy uciekają się do rozmaitych sztuczek, by odszkodowań nie wypłacać. Dlatego apeluje do kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa, by zajęło się tematem. Konkretnych rozwiązań w tym zakresie nie ma, ale uważa, że w tej chwili potrzebna jest przynajmniej szeroka debata na ten temat. Czy jednak jest na to szansa? Kołodziejczak nie ukrywa, że jest w sporze z obecnym ministrem rolnictwa. Co na to resort? Odsyła nas tylko do komunikatu ministra na temat suszy.