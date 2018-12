Św. Mikołaj zarobi nawet 300 zł w pół godziny. "Chodzimy po domach, galeriach, a nawet ambasadach"

Grudzień do świetny czas dla św. Mikołajów. Najlepsi mogą zarobić w Mikołajki czy Wigilię nawet kilka tysięcy złotych. Jednak rynek się mocno profesjonalizuje - w cenie jest prawdziwa broda i odpowiednie podejście do dzieci. Coraz mniej jest też Mikołajów-freelancerów. Są wypierani przez większe kolektywy.

Są jednak Mikołaje, którzy cenią się nieco mniej. Zespół Mikołaje24 wycenia wizytę na 165 zł - potrwa ona 20-30 minut. W Wigilię trzeba jednak zapłacić więcej - przynajmniej 215 zł. Osobny jest cennik dla firm - tu trzeba zapłacić przynajmniej 290 zł, a każda następna rozpoczęta godzina to dodatkowe 100 zł. Mniej Mikołaje biorą za wizyty w szkołach czy przedszkolach. Pierwsza godzina to koszt przynajmniej 170 zł, kolejne są za 80-100 zł. Rozchwytywany Mikołaj może w dużym mieście bez trudu zarobić w grudniu kilkanaście tysięcy złotych. Są i tacy, którzy tylko w Wigilię wzbogacają się o kilka tysięcy.

Praca Mikołaja na grudniu się nie kończy

Mikołaje pracują przede wszystkim w grudniu. Lewicki przyznaje, że to właśnie w tym miesiącu jego telefon rozgrzewa się do czerwoności. Ale i po Bożym Narodzeniu trafiają się zlecenia. - Na przykład wiele osób życzy sobie Mikołaja na imprezie sylwestrowej. No i są przecież osoby prawosławne - one mają święta w styczniu - opowiada WP Lewicki. Mówi, że popyt na Mikołajów w tym czasie jest spowodowany m.in. rosnącą liczbą emigrantów ze Wschodu w Polsce. U Zbigniewa Lewickiego można również zamówić Mikołaja mówiącego po angielsku - koszt to 300 zł za 20 minut.