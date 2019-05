Syreny alarmowe w Warszawie. Ćwiczenia Renegade/Sarex-19. Co oznacza sygnał?

We wtorek na terenie Warszawy oraz całego województwa mazowieckiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. Sygnały będą rozbrzmiewały przez trzy minuty w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń wojskowych Renegade/Sarex-19.



Syreny alarmowe w Warszawie. Co oznacza sygnał?

Syreny alarmowe, które usłyszymy, to system wczesnego ostrzegania ludności. Używa się go m.in. do komunikowania o klęskach żywiołowych lub usterkach technicznych, które mogą zagrażać ludności cywilnej na masową skalę.