Szczepienia dzieci. Żłobki mogą żądać informacji od rodziców

Żłobki mogą wymagać od rodziców informacji o tym, czy szczepili dzieci i na tej podstawie decydować o pierwszeństwie przyjęcia do placówki - tak w wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który badał sprawę z Olsztyna.

Radni Olsztyna wprowadzili do statutu żłobków kryterium, zgodnie z którym do placówek w pierwszej kolejności miały być przyjmowane dzieci szczepione lub dzieci, których rodzice dostarczyli oświadczenie, że obowiązek szczepienia został długotrwale odroczony.

Sprawa trafiła zatem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który przyznał rację radnym. WSA powołał się na ustawę o opiece nad dziećmi do lat trzech. Zgodnie z nią podmiot, który utworzył żłobek, może w statucie placówki określić warunki przyjmowania dzieci. W ustawie są wymienione przykładowe warunki (np. preferencje dla dzieci niepełnosprawnych), ale katalog nie jest zamknięty.

WSA zwrócił także uwagę, że dodatkowo ustawa zobowiązuje rodziców, zapisujących dzieci do żłobka, do przedstawienia informacji o stanie zdrowia. Sąd uznał, że dotyczy to także szczepień.