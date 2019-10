Brakuje szczepionek na grypę. Problem nie dotyczy tylko polskich aptek

Choć sezon grypowy zbliża się wielkimi krokami, a w aptekach brakuje szczepionek. Wszystko dlatego, że ich produkcja w tym roku rozpoczęła się później niż zwykle.

- Informujemy, że na skutek ograniczonych dostaw produktu ze strony producentów występują problemy w dostępności szczepionek przeciw grypie. Pierwsza dostawa szczepionki Vaxigrip Tetra, która trafiła do hurtowni Neuca została w całości skierowana do aptek. Szczepionka ta jest refundowana dla pacjentów powyżej 65-go roku życia. Kolejna dostawa została zapowiedziana przez producenta dopiero na drugą połowę października. Dostawy drugiej szczepionki Influvac są kontynuowane jednak w ilości nie zaspokajającej zapotrzebowania zgłaszanego przez apteki – informuje Paweł Bernat dyrektor departamentu komunikacji spółki.

Z czego wynika trudna sytuacja? Problem ze szczepionkami pojawił się w całej Europie. To dlatego, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała zalecenia dotyczące składu szczepionek nie pod koniec lutego, a dopiero w marcu. Naukowcy potrzebowali bowiem więcej czasu, by dokładnie przebadać szczepy nowego i bardzo inwazyjnego wirusa A/H3N2.