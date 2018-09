Szczyt snobizmu, a może bezczelności. Czyli woda za 320 zł

"Charakteryzuje się wyjątkowo lekkim, świeżym smakiem, który idealnie dopasowuje się do wykwintnych dań" – czy to opis wyjątkowo eleganckiego wina? Nie, tak reklamuje się woda za 320 zł.



Ta woda to Svalbardi, którą od jakiegoś czasu można dostać np. w internecie. Żeby skłonić kogoś do zapłacenia ponad 300 zł za niecały litr wody, trzeba koniecznie przekonać potencjalnych klientów, że kupują coś wyjątkowego. Nic więc dziwnego, że na stronie sprzedawcy znajdziemy bardzo bogaty opis wody i jej właściwości.

Tyle tylko, że jest to typowe lanie wody. Co bowiem oznacza, że Svalbardi "pochodzi z gór lodowych z archipelagu wysp położonego 1000 km od Północnego Koła Biegunowego"? Czym niby taka woda miałaby się różnić od wody z lodu położonego np. 500 km od bieguna? Tego producent nie wyjaśnia.

Natomiast słuchanie zaleceń producenta może wprowadzić sporo zamieszania do naszego życia rodzinnego. Według strony sprzedającej wodę Svalbardi to "unikatowy prezent, którym możesz uczcić wyjątkowe wydarzenie w życiu swojej rodziny, przyjaciół czy partnerów w biznesie. Taki prezent zawsze będzie unikatowy, świeży i piękny". Obawiamy się jednak, że gdybyśmy chcieli sprezentować naszemu partnerowi wodę za 320 zł, to jednak nie koniecznie uzna ten prezent za "świeży i piękny". Możemy natomiast narazić się na, delikatnie mówiąc, wylanie żali.