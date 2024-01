Dzieci chodzą lasem w śniegu do szkoły. Po świętach autobus nie wrócił

Purda Leśna i okoliczna Purdka to dwie niewielkie miejscowości położone w powiecie olsztyńskim. Z relacji kobiety, która zgłosiła się do "Gazety Olsztyńskiej" wynika, że do obydwu wsi codziennie dojeżdżał autobus szkolny, który dowoził dzieci do okolicznej szkoły podstawowej. Jednak od początku 2024 roku przestał kursować do tych miejscowości.