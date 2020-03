Szukał parku wodnego Suntago, nawigacja wywiodła go w pole.

Czasem lepiej zaufać znakom drogowym zamiast samochodowej nawigacji. Przekonał się o tym nasz czytelnik, który podróżował do parku wodnego Suntago i wylądował w szczerym polu. - Google nie nadąża jeszcze za otwarciem aquaparku we Wręczy - wzdycha pan Tomasz.

Sobotnie przedpołudnie, za oknami szaro-buro. Dla pana Tomasza sposobem na wyrwanie się z tego marazmu miała być podróż do nowo otwartego parku wodnego Suntago we Wręczy k. Mszczonowa. Niewiele brakowało, a mężczyzna zamiast na tropikalną wyspę trafiłby... no właśnie do końca nie wiadomo, gdzie.