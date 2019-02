Szybko i sprawnie, czyli co potrafi zintegrowany system?

Ponoć jedyny pewnik w branży IT to zmiana. Niemal co chwilę jesteśmy świadkami wielkich, niemal rewolucyjnych zmian. Przeobrażanie się otoczenia, konieczność dostosowywania się do nowych sytuacji, forsowanie ogromnej elastyczności oraz ciągłe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań posunięte zostały do granic możliwości. Nadrzędnymi wartościami procesów stały się szybkość i elastyczność. Integracja systemów w biznesie pozwala podnieść poziom każdej z nich.

Łatwo i przyjemnie

Klient wymaga, by systemy i narzędzia, którymi posługuje się także w pracy były intuicyjne i proste w obsłudze. Biznes został zmuszony do dostosowania się do tych wymagań. Podejście customer oriented jest już powszechne, a coraz częściej pojawiają się firmy, które są wręcz customer obsessed. Część organizacji jest holistycznie przygotowana na taką komunikację, niektóre firmy w ogóle nie potrafią się w niej odnaleźć, a jeszcze inne przygotowały na nowy model tylko poszczególne działy, na przykład sprzedaż, marketing i customer service.

Nowoczesne podejście do usług informatycznych pozwala na rozwiązanie konkretnej potrzeby, bez obarczania zleceniodawcy specjalistyczną wiedzą technologiczną. Klient nie musi i często nie chce, nie ma czasu dokładnie rozumieć tego, co jest pod spodem działającego rozwiązania. Dodatkowo, nowoczesne odpowiadanie na potrzeby pozwala reagować szybciej i działać w okrojonym budżecie. To wszystko jest możliwe, dzięki przeniesieniu procesu do chmury.

Z jednej chmury wiele korzyści

Praca w chmurze ma swoich zagorzałych zwolenników i równie rygorystycznych przeciwników. Dyskusje na temat bezpieczeństwa czy finansowania są bardzo zaciekłe i nieustające. Nie podlega jednak wątpliwości, że chmura odpowiada na nadrzędne obecnie wymagania klienta, czyli efektywność, szybkość i elastyczność. Oczywiście, kwestia ceny jest zawsze istotna i w zależności od lobby można znaleźć opinie, które głoszą, że jest to zdecydowanie tańsze lub zdecydowanie droższe rozwiązanie, ale tak naprawdę koszty tym razem schodzą na dalszy plan.

Okazało się, że doprowadzenie do łatwego, lekkiego i przyjemnego zaadresowania potrzeby może być realizowane za pomocą chmury, przy użyciu bardzo różnych narzędzi, a nawet rodzin produktów. Ich połączenie wymusiło zbudowanie odpowiednich platform, które dodatkowo skupiają użytkowników i umożliwiają przepływ informacji.

Do obiegu, gotowi, start!

Do podniesienia sprawności obiegu dokumentów służą mechanizmy workflow (SAP Business Workflow). To w dużej mierze od sprawnego przekazania informacji zależy szybkie wykonanie procesu. Automatyczny i systemowy sposób obiegu dokumentów pomiędzy elementami i fazami procesu usprawnia firmy i podnosi efektywność poszczególnych działów, a nawet całych przedsiębiorstw. Prawidłowo zaprojektowany i odpowiednio wdrożony proces workflow pozwala odciążyć pracowników, ułatwić ich pracę, a co za tym idzie przyspieszyć ich działanie.