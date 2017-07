Szykuj się na nową opłatę za... plastikowe butelki. Ministerstwo ma plan

Nie chcą jej producenci, sklepy się zastanawiają, a Ministerstwo Środowiska już ma koncepcję nowej opłaty. Podobnie do butelek szklanych zapłacić będziemy musieli kaucję za opakowania plastikowe.

Idziesz do sklepu, bierzesz colę w puszce i płacisz... kaucję. Jeśli opakowanie zwrócisz, pieniądze odzyskasz. Jeśli nie przepadną. Tak już niedługo mogą wyglądać zakupy w Polsce.

Ministerstwo Środowiska rozważa wprowadzenie kaucji na opakowania po napojach. To kolejny pomysł na zmniejszenie ilości odpadów w obiegu - informuje "Rzeczpospolita". Kaucje trzeba byłoby płacić za butelki czy puszki wykonane z plastiku, szkła czy nawet aluminium. Dziś do powtórnego przetworzenia swoje opakowania zbiera głównie branża piwna, a i to w niewielkim stopniu.