T-Mobile ukarany za reklamy Heyah. Będzie zwracać klientom pieniądze

Reklamy stosowane przez T-Mobile w kampanii "Pierwszy prawdziwy no limit" dotyczącej sieci Heyah mogły wprowadzać konsumentów w błąd, uznał UOKiK. Operator dobrowolnie zobowiązał się do zwrotu pieniędzy klientom.

W 2015 roku T-Mobile prowadził kampanię reklamową sieci Heyah pod hasłem "Pierwszy prawdziwy no limit". Reklamy kusiły ceną 49,98 zł, ale prawdziwe koszty usług bez limitu zostały ukryte.

Jak wskazuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w wersji radiowej i internetowej reklamy zabrakło informacji o tym, że po 3 miesiącach do abonamentu zostanie doliczone 19,99 zł tytułem opłaty za usługę nielimitowanego internetu, a w spocie telewizyjnym przekaz ten był nieczytelny.

- Te reklamy mogły wprowadzać w błąd co do rzeczywistej, łącznej opłaty za wszystkie usługi – uważa Marek Niechciał, prezes UOKiK. – Jeśli cena podlega jakimś ograniczeniom, np. czasowym, to konsument musi o tym wiedzieć. Inaczej może odnieść błędne wrażenie, że podana w reklamie kwota jest szczególnie atrakcyjna, a tymczasem otrzymał niepełną informację – podkreśla.