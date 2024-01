Tajemnicze automaty w Lidlu. Testują coś, co za rok będzie obowiązkowe

Na razie sieć ma 27 takich urządzeń, najwięcej z nich znajduje się w Poznaniu, a reszta w mniejszych miejscowościach w różnych częściach kraju. To efekt ustawy ws. systemu kaucyjnego, która ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2025 r. Zanim to jednak nastąpi, duże sklepy chcą się przygotować do nowych przepisów. Ustawa dotyczy między innymi wprowadzenia kaucji w wysokości 50 groszy za jednorazowe butelki z plastiku do 3 litrów, szklane butelki wielorazowe do 1,5 litra oraz za metalowe puszki do 1 litra.