Tak ograsz bank na koncie oszczędnościowym. Wystarczy prosty trik

Promocyjne oprocentowanie kont oszczędnościowych to często sposób banków na przyciągnięcie klientów. Niestety, atrakcyjne warunki zazwyczaj obowiązują tylko przez trzy miesiące i dotyczą nowych klientów lub nowych środków. Jak podaje portal spidersweb.pl, istnieje sposób na obejście tych ograniczeń poprzez czasowe przenoszenie oszczędności do innego b anku .

Banki regularnie odnawiają promocje, co umożliwia korzystanie z tej strategii przez wiele lat. Jest to w pełni legalne, co potwierdzają pracownicy banków. Choć wymaga to śledzenia regulaminów, dla większych oszczędności może być bardzo opłacalne. Dzięki temu klienci mogą regularnie cieszyć się wysokim oprocentowaniem, zwiększając swoje zyski z oszczędności.