Tak "zestarzał się" hamburger z McDonald's przez 10 lat

W 2009 roku sieć McDonald's postanowiła opuścić Islandię. Wtedy niejaki Hjörtur Smárason zakupił jednego z ostatnich zestawów firmy w tym kraju. Zamiast przekąskę jednak zjeść, schował ją do plastikowej torby. Jak wygląda burger po 10 latach? Okazuje się, że "starzeje się" zaskakująco wolno.

"Słyszałem, że hamburgery z McDonad'sa się nigdy nie psują. No to postanowiłem to sprawdzić" - opowiada mieszkaniec Islandii Hjörtur Smárason.