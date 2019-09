Taksówka "leci" nad wodą. Nad Sekwaną testują innowacyjny pojazd

W Paryżu nad Sekwaną prowadzone są testy tzw. latającej taksówki. Pojazd - reklamowany przez twórców jako proekologiczny - porusza się nieco ponad wodą. Próby potrwają do 20 września.

Twórcy innowacyjnego pojazdu zachwalają, że jest przyjazny środowisku. Mówią o nim: "zero emission, zero wave, zero noise", czyli "zero emisji, zero fal, zero hałasu".