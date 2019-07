Tanie latanie coraz droższe. Kolejne podwyżki w Ryanairze

Ryanair po raz kolejny zaserwował swoim klientom podwyżki i to po cichu. Więcej trzeba zapłacić za bagaż i pierwszeństwo wejścia na pokład.

Irlandzka linia podnosi opłaty maksymalne za bagaż podręczny do 10 kilogramów i pierwszeństwo wejścia na pokład - informuje fly4free.pl. To już druga podwyżka w tym roku, poprzednia była w styczniu.

Przede wszystkim podrożało pierwszeństwo wejścia na pokład, a to najtańsza opcja zabrania ze sobą dwóch sztuk bagażu podręcznego, tj. dużego - o wymiarach 55x40x20 cm oraz mniejszego - 40x20x25 cm. Za tzw. priority boarding od lipca płaci się od 6 do 12 euro. Dla porównania, przed styczniową podwyżką za pierwszeństwo wejścia na pokład płaciło się od 6 do 8 euro, po podwyżce z początku roku - od 6 do 10 euro.