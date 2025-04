Trzynasta emerytura w nowym terminie. Tyle na rękę dostaną seniorzy

Zbliża się kwiecień, co oznacza, że emeryci mogą oczekiwać wypłaty trzynastych emerytur. Tegoroczna waloryzacja świadczeń to 5,5 proc., co skutkuje tym, że "trzynastki" będą nieco wyższe niż w poprzednim roku. Przedstawiamy szczegółowe terminy i kwoty dodatkowych świadczeń dla seniorów.