Wystawili na sprzedaż zabytkowy pałac warty miliony. Kuszą rabatem

Zdaniem KOWR we Wrocławiu, który obecnie opiekuje się pałacem, jest to "neorenesansowa perełka".

Przetarg ustny na zabytkowy pałac w Jędrzychowie organizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) we Wrocławiu . Odbędzie się 23 kwietnia o godz. 12:00.

Cena wywoławcza wynosi 4,58 mln zł, ale może być obniżona nawet o połowę, jeśli nowy właściciel zobowiąże się do przeprowadzenia remontu nieruchomości o wartości równej udzielonej zniżce.

Przetarg na sprzedaż pałacu jest ograniczony i skierowany w pierwszej kolejności do rolników indywidualnych . Jeśli nie znajdą się chętni, kolejny przetarg będzie otwarty dla wszystkich.

W skład nieruchomości wchodzą także dwa pawilony mieszkalne, budynki folwarczne oraz grunt rolny o łącznej powierzchni ok. 31,28 tys. ha.

KOWR podkreśla, że pałac to nie tylko historyczna wartość, lecz także potencjał inwestycyjny.

Tymczasem pod młotek trafił także inny wyjątkowy obiekt - słynny dworek z serialu "Złotopolscy" w miejscowości Many pod Warszawą . Serialowa posiadłość została wystawiona na sprzedaż za znacznie wyższą kwotę niż pałac na Dolnym Śląsku - 32 mln zł.

Kompleks to 3400 mkw. powierzchni budynków i 10 ha działki. W głównym budynku znajduje się 35 pokoi, sala balowa, pub, dwie kuchnie, restauracje, biblioteka oraz oranżeria. W podziemiach zaplanowano SPA z basenem. Obiekt jest przygotowany do organizacji szkoleń i wesel do 200 osób.