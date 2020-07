Tarcza finansowa PFR. To już ostatnie dni na złożenie wniosku o subwencję

Polski Fundusz Rozwoju uwzględni nowe wnioski o zapomogę do końca lipca, co nie oznacza jednak zakończenia działań wokół tzw. Tarczy. Przedsiębiorcy, którzy nie zdążą złożyć stosownych wniosków, zyskaj możliwość złożenia odwołań za pomocą formularzy online w swoich bankach zgodnie z regulaminem do 30 września 2020 r.

Z kolei dla wniosków złożonych do 31 lipca firmy mogą składać w swoich bankach reklamacje w procesie wyjaśniającym do 14 sierpnia 2020 r. Ponadto reklamacje do odwołań przesłanych do 30 września można składać w banku do 16 października 2020.