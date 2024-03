Tarczowe i laserowe cięcie na Śląsku. Inwestycja za 300 mln i nowe miejsca pracy

Dyrektor techniczny w Moris podkreślił również, że firma korzysta z najnowszych technologii, w tym sztucznej inteligencji. "Wszystkie możliwe nowinki ze sztucznej inteligencji są zaprzęgnięte do współczesnych rozwiązań, czyli tutaj jest wspomaganie pracy strony internetowej, obsługa klientów, pozyskiwanie i przetwarzanie zamówień i przygotowanie procesów logistycznych — to już się dzieje. W kolejnym etapie będzie to przygotowanie procesów technologicznych" - dodał.