Tchibo podnosi ceny. "Długo się wahaliśmy"

Na uprawę kawy mają także wpływ zmiany klimatyczne. Do 2050 r. powierzchnia upraw kawy może zostać zmniejszona o połowę, ponieważ suchość i susza prowadzą do znacznych nieurodzajów - podkreśla "International Comunicaffe". To jednak nie wszystko. Ostatnio wspominaliśmy, że Niemieckie Stowarzyszenie Kawy alarmuje, że już w przyszłym roku kawa może stać się towarem o ograniczonej dostępności. W sklepach mogą pojawić się braki, a ceny napoju poszybują w górę