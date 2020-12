Idą zmiany w TV. Trzeba będzie wymienić telewizor

Telewizję naziemną w standardzie cyfrowym odbieramy już od ok. 10 lat. W 2022 roku nastąpi kolejna rewolucja. Wiosną 2022 roku dotychczasowy sygnał DVB-T zacznie być powoli zastępowany sygnałem w standardzie DVB-T2/HEVC

- Oferta programowa dopiero się kształtuje. Niektórzy nadawcy, jak TVP, już zaczęli testowo emitować sygnał DVB-T2 i przygotowują się do przejścia na nowy standard - mówi Michał Kanownik, prezes stowarzyszenia Cyfrowa Polska. Dopiero po fazie testów dowiemy się, o ile nowych kanałów zwiększy się oferta telewizji naziemnej.

Kto musi wymienić telewizor

- Mniej więcej 1/3 gospodarstw domowych korzysta z telewizji naziemnej. Pozostali to abonenci telewizji kablowych i satelitarnych. I te osoby nie muszą się o nic martwić, bo dostarczenie odpowiedniego dekodera to obowiązek operatorów - tłumaczy Tomaszewski. - W tej jednej trzeciej abonentów ok. 3/4 faktycznie nie ma jeszcze urządzenia, które może taki standard odbierać.