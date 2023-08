"Ten bar jest zbawieniem". Jadłodajnia nad morzem robi furorę

- To miejsce jest zbawieniem dla rodzin z dziećmi - mówi pani Kamila, którą spotkaliśmy w barze. Wraz z mężem i trzyletnią córeczką przyjechała na tygodniowy urlop nad Bałtykiem. - Wczoraj poszliśmy do smażalni na rybę z frytkami, by tradycji stała się zadość. Dla małej zamówiliśmy rosół, ale to nie miało nic wspólnego z zupą. Zimny bulion i niedogotowany makaron z marchewką. Pomyłka. Ryba w sumie OK, ale strasznie dużo panierki - skarży się turystka. - Postanowiliśmy rozejrzeć się za restauracją z domowymi obiadami - dodaje.