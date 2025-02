Ten fotoradar to rekordzista. Kierowcy wpadają jeden po drugim

Według danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, fotoradar przy Basenie Górniczym w Szczecinie zarejestrował w 2024 r. aż 6515 przypadków przekroczenia prędkości - pisze serwis gs24.pl. To najwięcej w województwie zachodniopomorskim. Miejsce to jest znane z licznych wypadków, a obecnie obowiązuje tam ograniczenie do 50 km/h.