cewe.pl 9 godzin temu Teraz jest czas na FOTOKSIĄŻKĘ Więcej czasu w domu to moment, aby cieszyć się swoją obecnością i bliskością. Warto wrócić wspomnieniami do dawnych chwil i zobaczyć jak Twoi bliscy zmieniali się na przestrzeni lat. Spróbuj stworzyć Kronikę, która świetnie obrazuje dany moment w życiu. Informacja prasowa CEWE.pl Szukasz pomysłu na spędzenie wieczoru z rodziną? Świetnym zajęciem jest przeglądanie starych zdjęć zgromadzonych w albumach, na komputerach, czy zewnętrznych chmurach. Teraz gdy dysponujesz większą ilością czasu, warto je posegregować i przerzucić w jedno miejsce. Wybierz najlepsze fotografie i stwórz z nich historię, którą chętnie opowiesz w CEWE FOTOKSIĄŻCE. Przeglądanie zdjęć, by wybrać te najlepsze do wywołania, to wyjątkowa okazja na przypomnienie sobie wszystkich najprzyjemniejszych chwil, które zachowywaliśmy w kadrze aparatu.Dlatego warto nasze wspomnienia uwiecznić na czymś bardziej trwałym. Dzięki temu zawsze będziemy mieć je pod ręką. Kiedyś były to albumy.Teraz najlepszym pomysłem na przechowanie zdjęć i wspomnień, jest CEWE FOTOKSIĄŻKA, by zawsze mieć je pod ręką. To świetny sposób na zatrzymanie tego co tak cenne, w formie wyjątkowego, autorskiego albumu. CEWE FOTOKSIĄŻKAto doskonały sposób na chronologiczne poukładanie naszych zdjęć w formie Kroniki Rocznej.Nie macie na nią pomysłu? Oto nasze podpowiedzi. Pierwszy rok maluszka Każdy rodzic wie, jak ważne są pierwsze miesiące życia dziecka. Kolejne zmiany pojawiają się tak szybko, że z cudem udaje nam się uwiecznić ich część. Pierwsze prawdziwe uśmiechy, odwracanie na brzuszek i rosnące ząbki to tylko niektóre z ekscytujących wydarzeń młodych rodziców i ich maluszka. Wszystko jest warte uwiecznienia, co też najczęściej robimy. Zdjęć jest cała masa, bo każda chwila ma co najmniej pięć ujęć. Jednak, jeśli poświęcimy temu trochę czasu - uda nam się wybrać najpiękniejsze kadry i zamknąć w jednym miejscu tak, by móc do nich wielokrotnie wracać. Dorastanie dziecka uwiecznione rok po roku, dzięki CEWE FOTOKSIĄŻCE, będzie cudowną pamiątką, którą będzie oglądać całą rodziną. A dla Dziadków będzie to wspaniały prezent, którym będą chwalić się swoim znajomym. Imprezy rodzinne Święta, urodziny, imieniny czy nawet baby shower - to imprezy, które zawsze chętnie fotografujemy, jednak później zostają one tylko w pamięci telefonu. Czas je wywołać! Taki zestaw z różnych okoliczności rodzinnych, które miały miejsce w ciągu jednego roku,zebrane w Kronice Rocznej - CEWE FOTOKSIĄŻCE, będzie się świetnie oglądało podczas spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Wspomnienia z takich miłych dni zawsze zbliżają i wprowadzają cudowną atmosferę. Wakacyjne wspomnienia „Wakacje życia” niekoniecznie muszą być z najdalszych zakątków świata. Możemy również mieć świetne wspomnienia znad polskiego morza czy domków letniskowych na mazurach. Niezależnie od tego, gdzie wyjeżdżaliśmy w ostatnim roku - zbierzmy najlepsze zdjęcia i umieśćmy je w jednej książce, by móc na chwilę wrócić wspomnieniami do wakacyjnych wojaży. Najważniejszy dzień w życiu Są takie momenty w życiu człowieka, których się nie zapomina. Między innymi jest to ślub z ukochaną osobą. Wyjątkowy dzień, gdzie tylko Wy jesteście gwiazdami wieczoru i na Was skierowane są wszystkie spojrzenia (i obiektywy). A gdyby tak stworzyć Kronikę Roczną z pierwszego roku po ślubie? W CEWE FOTOKSIĄŻCE możemy naszą zacząć od ujęć ze ślubu, wrócić wspomnieniami do podróży poślubnej i skończyć na najbardziej prozaicznych zdjęciach z codzienności, ale jakże wyczekanych- wspólnego gotowania czy wspólnej kawy na balkonie. Taka Kronika Roczna może być początkiem pięknej tradycji. Intuicyjne projektowanie Dzięki możliwości skorzystania z wielu szablonów, stylów i clipartów dostępnych przy tworzeniu CEWE FOTOKSIĄŻKI, mamy możliwość jej udekorowania, by jeszcze bardziej uatrakcyjnić wizualnie nasze dzieło. Mogą to być dziecięce misie (w albumie ze zdjęciami pociechy) czy mapa świata (z wycieczkowych wspomnień), czy nawet film. Możemy dodawać opisy miejsc i wydarzeń, czy najważniejsze daty – by wszystkie wspomnienia zostały zapamiętane ze szczegółami, które są dla nas istotne. Program CEWE FOTOŚWIAT do stworzenia swojego własnego projektu, dostępny na stronie www.cewe.pl, jest bardzo intuicyjny i łatwy w obsłudze. Żeby prezent był jeszcze bardziej wyjątkowy CEWE FOTOKSIĄŻKĘ możemy uszlachetnić lakierem srebrnym lub złotym i wybrać dopasowane do formatu pudełko prezentowe. materiały partnera Podziel się W CEWE dostajesz Gwarancję Satysfakcji – czyli gwarancję jakości. Mamy już ponad 60 milionów zadowolonych Klientów, którzy nam zaufali. Produkty marki reprezentują najwyższy poziom wykonania i dbałości o szczegóły, co sprawia, że Twoja CEWE FOTOKSIĄŻKA spełni Twoje oczekiwania.Jeśli jednak będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możesz ją zwrócić.Jesteśmy jednak pewni naszej jakości i wierzymy, że przygotowany produkt Cię zachwyci. Możesz nam zaufać. Wykorzystajmy czas, który spędzamy w domu, również na przyjemne porządki, które wywołają uśmiech na naszej twarzy. Oglądanie zdjęć i wybieranie ich do stworzenia fotoksiążki z ważnych momentów w życiu, pozwoli oderwać trochę myśli i przenieść nas do najwspanialszych chwil. Własnoręcznie stworzony album możemy oglądać wieczorami z najbliższymi lub podarować w prezencie. Więcej na CEWE.PL Informacja prasowa CEWE.pl