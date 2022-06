Terminy wypłat 500 plus. Dostałeś przelew? ZUS ruszył z akcją

- Od samego początku sprawnie realizujemy program "Rodzina 500 plus" i w tym tygodniu wypłacamy kolejne środki, tak ważne dla wielu rodzin. Będzie to 591 mln zł. W minionym tygodniu była to kwota blisko 600 mln zł – podała prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska. - To oznacza, że łącznie będzie to kwota około 1,2 mld zł - przekazała prezes.