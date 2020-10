Tesco znika też z internetu. Ostatni tydzień dostaw zakupów do domu przez E-zakupy

W 2012 r. powstała platforma, z pomocą której klienci mogli zamówić zakupy do swojego domu. Wtedy to była rewolucja. Serwis internetowy Tesco był jednym z pierwszych w Polsce sklepów oferujących żywność online. Z końcem października E-zakupy Tesco kończy swoją działalność. Od listopada ta usługa zostanie wyłączona. To swoisty paradoks, bo usługa znika w czasie największego popytu, wywołanego pandemią.